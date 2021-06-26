Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Serinyol Mahallesi'ndeki 6 iş yerinde ve İskenderun yolunda durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.

İş yerlerinde 120 bin 800 makaron, kaçak 45 paket nargile tütünü, 2 bin 500 sigara kağıdı, 49 paket sigara, 55 puro ve 26 el feneri ile 5 litre sahte içki ele geçirildi.

Otomobiller de kaçak 443 şarj kablosu, 398 şarj adaptörü, 260 kulaklık, 640 ekran koruyucu, 90 oyun aparatı, 40 telefon ve dizüstü bilgisayar standı ile çok sayıda cep telefonu aparatı bulundu.

Kaçak ürünlerle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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