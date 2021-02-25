Kaçakçılık operasyonunda 5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kayıp kız bulundu (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiği ve 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen C.A.'nın (17) bulunduğu olayla ilişkin gözaltına alınan V.S. (31) ile arkadaşı B.A. (35) tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiği ve 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen C.A.'nın (17) bulunduğu olayla ilişkin gözaltına alınan V.S. (31) ile arkadaşı B.A. (35) tutuklandı. Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınan C.A.'nın ise ailesine teslim edildiği öğrenildi. C.A.'nın daha önce de birkaç kez evden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı