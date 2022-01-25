Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA - Haberler | Güncel

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, C.K. ve Ü.G'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 10 fişek, bir miktar metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tragger, Trabzon, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title