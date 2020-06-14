Kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

14.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:59

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin kent merkezindeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gümrük kaçağı 150 şişe içki, 1910 paket sigara ve 3 bin 452 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, B.D, K.B, M.K. ve F.E.S. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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