Kaçakçılık operasyonu
Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.
Adana'da bir kamyonetin kasasında 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.A. yönetimindeki 09 S 8823 plakalı kamyoneti, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, plastik tanklar içinde 5 bin litre menşei belli olmayan motor yağı ele geçirildi.
Polis, sürücü Z.A'yı gözaltına aldı.