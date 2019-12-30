Kaçakçılığa geçit yok: Bakan Pekcan 2019 yılı verilerini açıkladı

30.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:50

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı başından itibaren 5 bin 411 olayda; 1 milyar 45 milyon değerinde uyuşturucu, 2 milyar 62 milyon değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 3 milyar 107 milyon kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 2019 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Kaçakçılık alanında 2019 yılında başarılı bir yıl geçirildiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerçekleştirilen çalışmanın arka planında çalışan personele teşekkür etti. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'ndeki çalışmalardan bahseden Pekcan, "Komuta Kontrol Merkezinde; kara, hava, deniz ticaret akışını 7 gün 24 saat kontrol edebiliyoruz. Ülkemiz sahasını kullanan ticari uçakların ve kara sularımızda seyir halinde olan gemilerin hareketlerini takip edebiliyoruz. Gümrüklü sahalardaki X-ray taramasından geçen araçlarımızın X-ray sonuçlarını burada görebiliyoruz. Gerekirse de onların burada bir kez daha analizini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kara kapılarımızdaki mevcut plaka okuma sistemlerinin de burada analizini gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında hem teknoloji hem de insan kaynağına yatırım yaparak ekiplerimizi güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Ticaret Bakanlığı kapsamında yapılan faaliyetlerden de bahseden Pekcan, Savunma Sanayi Başkanlığıyla birlikte yürütülen Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) projesi hakkında bilgi verdi. Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray tarama sistemlerini yerli kaynaklarla üretileceğini söyleyen Pekcan, "Araç ve konteynır tarama ekipmanlarını biz İthal ediyoruz, yurtdışından. Ama şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı ile geliştirdiğimiz 'MİLTAR' projesiyle bunu artık Türkiye'de üretebiliyor olacağız. 2021 yılında da ekipmanlarımızı devreye alacağız. Bu sefer bununla beraber bu araç ve konteynır tarama sistemleri üreten sayılı ülkeler arasına girecek Türkiye. Ümit ediyoruz seri üretimle de bunu biz dünyaya ihraç ediyor olacağız. 'MİLTAR' projemizin dışında TÜBİTAK'la geliştirdiğimiz birkaç projemiz var. Bunlardan bir tanesi 'Tarama Ağı' projesi. Bu proje ile beraber bütün kara ve deniz kapılarımızda X-ray tarama sonuçlarını anında burada ileri teknolojiyle analizini yapabiliyor olacağız. Değerlendirmesini yapabiliyor olacağız. Mesela transit bir araç bir kapımızdan girdi, bize beyan ettiği diğer kapımızdan çıkacak; girişte ve çıkıştaki tarama sonuçlarını kontrol edebiliyor olacağız" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın birlikte gerçekleştirdiği projelerden bilgi veren Pekcan, "TÜBİTAK'la gerçekleştirdiğimiz bir diğer proje; yolcu görüntüleme sistemi, bunu fiilen devreye almış bulunuyoruz. Özellikle yoğun trafiği olan, yoğun gümrük kapılarımızda hali hazırda uygulanıyor. Artık yolcuyu fiziki arama yapmaksızın, yolcunun üzerindeki yabancı maddenin analizlerini yapabiliyor, tespit edebiliyoruz. TÜBİTAK'la gerçekleştirdiğimiz bir başka proje de; veri yönetimi ve hedefleme yazılım projesi. Bu projeyle beraber büyük veri havuzunu harmanlayarak, verilerin analizini ileri teknolojiyle ve yapay zeka yöntemiyle analizini yapabilmek. Bununla beraber artık organize kaçakçılıkları da biz önceden görüp, riskini önceden görebileceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye giren çıkan araçların takibi kadar, transit araçların da takibi önemli. Bununla ilgili biz uydudan riskli gördüğümüz araçları takip edebiliyoruz. Bu takip için de 2 bin 500 mobil ünite tedarik etmiş durumdayız ve kapasitemizi güçlendirdik. 2019'da gerçekleştirdiğimiz önemli adımımız da Bakanlığımız bünyesinde Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvarını kurduk. Artık burada uyuşturucu ve yasal olmayan madde analizini kendimiz seri olarak tespitini yapabiliyoruz. Adli kolluk güçlerine de yardımcı olacağız, zaman kaygı vermeksizin. Bakanlığımız bünyesinde narkotik suçlarla mücadele birimini kurduk. 'NARKOKİM' birimini kurmuş bulunuyoruz. 32 taşra idaremizde 24 saat görev yapacak bu arkadaşlarımız. Bunun dışında dünya gümrük örgütü tarafından organize edilen bölgesel köpek eğitim merkezimiz var ve bu köpekler 5 ayrı grupta eğitim alıyorlar. Bunlar; çay, tütün, silah, mühimmat, patlayıcı ve nakit olmak üzere şu anda 189 detektör köpeğimiz var. İnsan kaynağımıza çok önem veriyoruz her zaman olduğu gibi. Adli kolluk, çevik kuvvet, narkotik olmak üzere bu sene 35 farklı alanda 2 bin 200 personelimize de eğitim vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"2019'DA 3 MİLYAR 107 MİLYON KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRDİK"

2019 yılında gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonuçlarından da bahseden Pekcan, sayısal verileri de paylaştı. Pekcan, "Son beş yılda Bakanlığımızda, teknolojiye 410 milyon liralık yatırım yapılmış durumda. 2019'da 125 milyon yolcu 6 milyon 500 bin konteynır, 700 bin uçak, 80 bin gemi, 4 milyon nakliye aracı toplamda; 9 milyon aracın işlemini gerçekleştirdik. Bu işlemlerinde 2 bini adli kolluk kuvveti olmak üzere, toplamda 5 bin 700 gümrük muhafıza personeli ile gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı başından itibaren 5 bin 411 olayda; 1 milyar 45 milyon değerinde uyuşturucu, 2 milyar 62 milyon değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 3 milyar 107 milyon kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son havaalanlarından yakalanan en büyük uyuşturucu 1.7 ton olarak İstanbul havaalanında geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. 2019'da toplam 8.7 ton uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdik. 17 bin ton kaçak akaryakıt yakalaması gerçekleştirdik. 17.4 milyon paket kaçak sigara yakalaması gerçekleştirdik. Kaçak sigara dünyada yüzde 10, Avrupa'da yüzde 8.7 olmasına rağmen Türkiye'de kaçak sigara kullanım oranı 2.2'ye düştüğünü memnuniyetle görüyoruz. Kaçak sigara üretiminde, imalatında kullanılan 110 milyon adet makaron yakaladık ve 140 bin adette elektronik sigara yakalaması gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bütün bunları yaparken bir taraftan sınır kapılarımızda modernleşme çabuk çalışmalarımız inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İhracatçımızın, ithalatçımızın, dış ticaret erbabımızın işlerini aksatmadan yasal ticaretin önünü açarak, diğer taraftan da yasa dışı ticareti önlemeye yönelik çalışmalarımıza devam ettik. 2020 yılında da artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, 2019 yılı değerlendirme toplantısının ardından toplantıyı takip eden basın mensuplarının yeni yıllarını kutladı.

(Emin Kuvat - Erdinç Türkcan - Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA