Kaçakçıların bırakıp kaçtığı atların sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ele geçti

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, kaçakçıların bırakıp kaçtığı 9 atın sırtındaki çuvallarda 215 av tüfeği ve 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırının sıfır noktasındaki Sualtı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüphelileri takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan kaçakçılar, silah ve mermi yüklü 9 atı terk edip İran topraklarına kaçtı. Yapılan kontrollerde atların sırtlarındaki çuvallarda 215 av tüfeğiyle çeşitli tiplerde 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.