Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu

Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin kaçakçılık yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak malzemeye el konuldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin kaçakçılık yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak malzemeye el konuldu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geride kalan 1 hafta içerisinde Denizli genelinde "Tütün ve Tütün Mamulleri" ve "Alkollü İçki Kaçakçılığı" ile "Emtia Kaçakçılığı" suçları kapsamında her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlarda ve aramalarda 31 bin 600 adet kaçak makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, bin 452 paket içerisinde 29 bin 40 adet sarma sigara, 1 adet sigara sarma aleti, çok sayıda kaçak cep telefonu, kaçak alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu
Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu
Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu
Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış
5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış
Gece boyu birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu
Gece boyu birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu
Psikolojik sorunları bulunan genç, 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı
Psikolojik sorunları bulunan genç, 5 yaşındaki çocuğu bıçakla ağır yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Münir Özkul Gülben Ergen Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 20:17:49. #1.15#

title