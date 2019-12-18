Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor
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Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor

Sayın abonelerimiz, 'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz.

18.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:35
Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor

Sayın abonelerimiz, 

'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz. Bu kişiyle ilgili söz konusu fotoğrafın kullanılmamasını rica ederiz. DHA


Kaynak: DHA
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