18.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:35

Sayın abonelerimiz,

'Kaçakçılar sınır tanımıyor; elektronik sigara bagajda satılıyor' başlıklı haberimizle ilgili geçilen fotoğralar içerisinde yer alan, eli cebinde otomobile bakan kişinin olduğu fotoğrafı iptal ediyoruz. Bu kişiyle ilgili söz konusu fotoğrafın kullanılmamasını rica ederiz. DHA

Kaynak: DHA