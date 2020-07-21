Kaçakçılar, jandarmadan kaçamadı BOLU'da, 2 araçta kaçak tütün, çay ve sigara ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

BOLU'da, 2 araçta kaçak tütün, çay ve sigara ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde uygulama yaptı. Kontrol edilen araçlardan ikisinde, kaçak 5 ton 542 kilogram tütün, 9 bin 930 paket bandrolsüz sigara, 5 kilogram pipo tütünü, 9 bin 600 makaron, 23 kilogram çay ile 3 bin 187 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA