Kaçakçılar emellerine ulaşamadan yakalandı - Haberler
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Kaçakçılar emellerine ulaşamadan yakalandı

Kaçakçılar emellerine ulaşamadan yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de alkol, eşya ve silah kaçakçılarına yapılan operasyonda toplamda 3 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de alkol, eşya ve silah kaçakçılarına yapılan operasyonda toplamda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli'de polis ekipleri kaçakçıların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan operasyonlar "Alkollü İçki Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheliden 1748 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Eşya kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli daha ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerden 35 adet kaçak cep telefonu, 70 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 81 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaçakçılar emellerine ulaşamadan yakalandı

Kaçakçılar emellerine ulaşamadan yakalandı

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Alkollü İçki, Denizli, Silah, Alkol, 3. Sayfa, Haber

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