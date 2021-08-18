Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
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Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girerek ticari taksiyle seyahat eden 5 Afgan uyruklu vatandaşı yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girerek ticari taksiyle seyahat eden 5 Afgan uyruklu vatandaşı yakaladı.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün girişinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdular. Araç içindeki yolcular şüphe üzerine araçtan indirilerek kimlikleri kontrol edildi. Kontrolde kaçak yollarla ilçeye geldikleri tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Soruları tamamlanan şahıslar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - BURSA

Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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