Kaçak yollarla seyahat eden 16 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçtan 16 düzensiz göçmen çıktı. Sakarya'ya götürmek için göçmenlerden bin dolar alan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşkale yolu üzerinde, şüpheli 61 JD 205 plakalı araç ile hemen arkasından gelen 41 UP 465 plakalı araç durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda yapılan incelemede çok sayıda yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.

Samet B. İsimli araç sürücüsünün kullandığı 61 JD 205 plakalı araçta bagaj kısmı da dahil olmak üzere 10 şahıs, Mehmet U. İsimli şahsın kullandığı 41 UP 465 plakalı araçta 6 şahıs olmak üzere toplam 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yapılan incelemede ülke sınırları içerisine kaçakçılar sayesinde giriş yapan şahıslar, bir ay boyunca Van'da ikamet ettiklerini ve 1000 dolar karşılığında Sakarya'ya gitmek için anlaşarak yola çıktıklarını belirttiler.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Samet B. ve Mehmet U. isimli iki şüpheli şahıs, göçmen kaçakçılığı organizasyonu suçunu gerçekleştirmeleri ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine, küçük yaşta olduğu tespit edilen 2 düzensiz göçmen ise Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa