Kaçak yollarla Nevşehir'e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi
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Kaçak yollarla Nevşehir'e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi

Kaçak yollarla Nevşehir'e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'e kaçak yollarla gelen Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'e kaçak yollarla gelen Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte yol izin belgesi ve sahte kimlik ile Nevşehir'e giriş yapan Afgan uyruklu M.G. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Afgan uyruklu iki kişi sınır dışı edilmek Kayseri Göç İdaresine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaçak yollarla Nevşehir'e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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