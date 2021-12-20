"Kaçak Yollarla Avrupa'ya Gitmeye Karar Verdim"

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gaziantep'te ziyaret ettiği genç esnaf, döviz kurunun artışı nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek "Çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, ben de artık dükkanımı kapatıp yurtdışına kaçma yollarını araştırıyorum" dedi

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