"Kaçak Yollarla Avrupa'ya Gitmeye Karar Verdim" - Haberler
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"Kaçak Yollarla Avrupa'ya Gitmeye Karar Verdim"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gaziantep'te ziyaret ettiği genç esnaf, döviz kurunun artışı nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek "Çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, ben de artık dükkanımı kapatıp yurtdışına kaçma yollarını araştırıyorum" dedi.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gaziantep'te ziyaret ettiği genç esnaf, döviz kurunun artışı nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek "Çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilmiyorum, ben de artık dükkanımı kapatıp yurtdışına kaçma yollarını araştırıyorum" dedi

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