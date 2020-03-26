Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi Gümrük muhafaza ekipleri fırsatçılara göz açtırmadı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına...

Kaçak yolla yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin adet tıbbi eldiven ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekipleri fırsatçılara göz açtırmadı

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü personellerince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, Kosova'ya gidecek olan tır şüpheli bulunarak x-ray'e sevk edildi.

Yapılan taramada yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen aramada "2020/4 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile ihracı ön izne bağlanan 86 bin 400 adet tıbbi eldivenin gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Ayrıca yapılan aramada dezenfektan olduğundan şüphelenilen eşya ile maske yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 750 kilogram tela astar cinsi kumaş, ihracı yasak ya da ön izne bağlı mallardan olup olmadığının tespiti amacıyla laboratuvar analizine gönderildi.

Kaynak: İHA