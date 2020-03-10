Kaçak Yapıyla Kesintisiz Mücadele Belediye Başkanı Alper Taban, kaçak yapılarla mücadele konusunda düzenlediği basın toplantısında son dönemde bu tür girişimlerin giderek azaldığını ifade ederek, yapılan yeni düzenlemelerle kaçak yapı cezalarında da ciddi artışlar olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşa uyarıda bulunan Başkan Taban, kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği mesajı verdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, kaçak yapılarla mücadele konusunda bugün yapılan encümen toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu. Kaçak yapılar hakkında yeni düzenlemelerden de bahseden Taban, vatandaşlara kaçak yapıya kesinlikle müsaade edilmeyeceği mesajı verdi.

KAÇAK YAPI TEŞEBBÜSLERİ GİDEREK AZALIYOR

Encümen toplantısı sırasında konuşan Taban, kaçak yapılarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini söyledi. Taban, "Bildiğiniz gibi Çevre Şehircilik Bakanlığımızın uzun zamandır takip ettiği ve üzerinde kesinlikle çok ciddi bir disiplin sağlanmaya çalışılan konudur kaçak yapı hususu. Ülkemizde imar barışı çalışması gerçekleştirildi. İmar Barışının amacı kimliksiz yapıların kimlikli hale dönüştürülmesi ve vatandaşların yapılarının resmiyet kazanmasıydı. Dolayısıyla bununla ilgili çıkan engellerin aşılması adına yapılan çalışmaydı. Ancak İmar Barışı yeni kaçak yapıların oluşmaması adına da bir milattı. Dolayısıyla bu süreci şehrimizde de hassasiyetle takip ettik. Beraberinde şehrimizde imar barışı sonrasını ilgilendiren kaçak yapılarla ilgili gerekli tespitlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Son dönemde giderek azalan bir süreç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün encümenimizde çok şükür herhangi bir kaçak yapı zaptı önümüze gelmedi. Bu konunun ciddiyetini bir kez daha paylaşmak ve doğru anlaşılması adına kamuoyunu bilgilendirmek istedim" dedi.

CİDDİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte çok ciddi yaptırımlar geldiğini de ifade eden Taban, şöyle devam etti: "Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle yeni yapılan düzenlemede ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıda zabıt tutulduktan sonra 7 gün içerisinde artık Tapu Müdürlüğünde yapılara şerh konulacak. Bu ne anlama geliyor? Yapının kiralanma ve satışı engellenmiş oluyor. Sigorta firmaları şerhli yapıya herhangi bir sigorta yapmıyor. Yine işyerlerinde tapu şerhi varsa işyeri açma ruhsatı alamıyor. Yangın ve benzeri durumlarda da sigorta poliçeleri yapılmıyor. Bunun yanı sıra bu yapıların yıkımını belediye gerçekleştirmez ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yıkım işleminin icrasına geçiyor. Burada yıkımdan kaynaklı masrafları tahsil etmeyle ilgili de çalışmayı başlatıyor. Bana göre en önemli kısımlardan bir tanesi de genelde imarla ilgili bir yanlış olursa bir şekilde ben parasını öderim gibi bir algı olduğunu görüyoruz. Kesinlikle bununla ilgili bir taviz vermediğimizin bilinmesini istiyorum."

BAKANLIK BİR TUĞLA HAREKETİNİ BİLE İZLEYEBİLİYOR

"Herkes bu noktada yapısını çıkan plan ve projesine sadık kalacak şekilde yapmasını arzu ediyoruz. Yapılmadığı takdirde imar cezasıyla ilgili hesaplama yöntemleri değişti. Küçük bir örnek vermek gerekirse 1A basit yapı grubuna göre yapılan yanlışlarda eski sisteme göre 3 bin TL ceza alıyordu vatandaş. Yeni sistemde bu ceza 83 bin TL. Ve biz bu işlemleri yapmak durumundayız. Yine 100 metrekarelik 3A grubu için yapılan ruhsata aykırılık durumunda eskiden 18 bin TL ceza ödenirken, bugün 200 ile 380 bin TL arasında bir bedel kişiye ceza olarak uygulanıyor. Bu parayı ödediğinizde de yaptığınız hata resmileşmiyor, doğru hale gelmiyor. Sonrasında da yıkım kararı çıkarılıyor ve yıkılıyor. Onun için hiçbir vatandaşımızın biz bu duruma düşmesini arzu etmiyoruz. Çevre Bakanlığımız artık çok ciddi şekilde bunun takibini yapıyor. Hatta bununla ilgili artık gerek uydu fotoğrafları gerekse de yeni ve güncel çekilen drone ve hava araçlarıyla alınan görüntülerle güncel saha bilgilerini toplayarak bir tuğla hareketini dahi izleyebiliyor. Şehrimizde güzel, estetik, nitelikli projelerin hayata geçmesini arzu ediyoruz."

KENDİ İMKANLARIYLA YIKAN GEREKSİZ MASRAFTAN KURTULUR

"Şuana kadar yıkım kararı çıkmış ve yıkım sırasını bekleyen tüm yapıların da kendi imkanlarıyla yıkılmasını ben tavsiye ediyorum. Yıkılmadığı takdirde bizler her hafta 5-6 kaçak yapı yıkımı gerçekleştirerek bu yapıları ortadan kaldırarak aslına döndürüyoruz. Eğer yapı sahipleri kendileri yıkarsa gereksiz bir masrafa girmemiş olur."

Kaynak: Bültenler