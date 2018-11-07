Kaçak yapılaşmaya zamanında müdahale eden Osmangazi Belediyesi, Doburca Mahallesi'nde inşaat aşamasındaki lüks bir villanın ruhsata aykırı bölümüne izin vermedi.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Doburca Mahallesi'nde lüks bir villanın bazı bölümlerinin ruhsata aykırı şekilde kaçak olarak inşa edildiğini tespit etti. Yasal işlemleri tamamlanan lüks villanın ruhsata aykırı bölümleri iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.