Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede
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Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçti.

23.12.2019 03:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 03:15
Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede

'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi 'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçti.


Adından sıkça söz ettiren Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de imara aykırı olduğu tespit edeline 112 yapıdan 95'i için yıkım kararı alınırken, 17'si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Ekipler bu gece kararı uygulamak için harekete geçti. Kararı uygulayacak ekipler jandarma eşliğinde Uzungöl'e çıktı. Araçların geldiğini öğrenen bazı vatandaşlar araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca polis TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale etti. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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