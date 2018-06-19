Kaçak Yapıların Yıkımına Kuş Yuvası Engeli

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında yer alan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kaçak yapıların yıkımı sırasında kuş yuva rastlanması üzerine çalışmalara ara verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kaçak yapıların yıkımı kapsamında Üçpınar mevkisinde çalışma başlattı.

Ekipler, yıkım kapsamındaki yapılarda çok sayıda kuş yuvası bulunduğunu görünce çalışmaları durdurdu.

"Yavrular yumurtadan çıkana kadar bekleyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan ve bugüne kadar yaklaşık 140 kuş türünün ürediği deltanın doğal yapısını korumaya çalıştıklarını belirtti.

Kızılırmak Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunduğunu, kalıcı liste için de önemli bir aday olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Buradaki canlılığın korunması ve devam ettirilmesi için çevresel zararı bulunan tüm etmenleri ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Kaçak yapılaşma da bu mücadelenin önemli bir parçası. Kaçak konteyner yapıları yıkarken karşımıza çıkan 32 yuva nedeniyle hemen çalışmaları durdurduk ve çevresini koruma altına aldık. Kuş yavruları yumurtadan çıkana kadar bekleyeceğiz. Bu görüntü, deltadaki canlı yaşam çeşitliliğini bir kez daha görmemizi sağladı."