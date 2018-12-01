Kaçak yapıların yıkımı havadan görüntülendi

Didim'de turizm alanındaki 36 kaçak yapı yıkıldı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde yapılan kaçak yapılar Milli Emlak Müdürlüğü kararı ile belediye ekiplerince yıkıldı.

Didim'in Efeler Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kültür ve Turizm koruma gelişim bölgesi içerisindeki 36 kaçak yapı, Didim Kaymakamlığına bağlı Milli emlak müdürlüğünün olur ve talebi doğrultusunda izinsiz yapılar belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım öncesinde 36 kaçak yapıya tebligatlar yapıldığı öğrenilirken, kaçak yapılar iş makinelerince yerlerinden kaldırıldı.

Didim belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yıkım yapılan yerlerinde Turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde kaldığını belirterek; "Buralar korunması gereken bölgeler burası zaten Turizm bakanlığınca koruma bölgesi ilan edildi. 111 dönüm büyüklüğünde ve turizm yatırımcısına tahsis için beklemektedir. Maalesef bu tür işgaller oluyor. Bunlara engel olmak lazım Valilik ve Kaymakamlık oluru ile yıkım kararını aldık. Çünkü bunlar imar barışından faydalanabilecek yerler değil; ortada istenmeyen durum var ama yerel yönetim olarak buna müsaade edemeyiz" dedi.