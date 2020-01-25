Kaçak yapılar, Genel Kurul'da görüşülecek

25.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:51

KAÇAK yapıların mercek altına alınmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak.

TBMM, bir haftalık aranın ardından mesaisine başlıyor. Meclis'te pazartesi günü komisyon toplantıları yapılacak. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi ile birlikte, Devlet Mezarlığı'nda kimlerin toprağa verileceğine ilişkin kanunda yeniden düzenlemeye gidilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu çerçevede; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak teklifi ile hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan, Devlet Mezarlığı Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme pazartesi günü Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacak. Teklif salı günü de Genel Kurul'un ilk gündem maddesi olacak. Teklif ile 'Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun'un birinci maddesine 'Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir.' fıkrasının eklenmesini öngörüyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.

BEKÇİLERE ADLİ GÖREVLER GELİYORSalı günü, TBMM İçişleri Komisyonu'nda çarşı ve mahalle bekçilerine 'adli görev' yükleyen yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 18 maddelik 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları düzenleniyor. Teklif ile bekçiler, suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, oradaki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak ile ortadan kaldırılmasını engelleyebilecekler. Tespit ettikleri suçluları gözaltına alarak genel kolluk kuvvetine bildirecekler. Daha önce polisle beraber çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine jandarmayla da çalışma imkanı getirilecek.KAÇAK YAPILAR MERCEK ALTINA ALINACAKSalı günü TBMM Genel Kurulu'nda, İmar Kanunu'nda değişiklikler öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklif ile kaçak yapılarla ilgili cezai yaptırımlar artırılıyor. Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılmak suretiyle, ortaya çıkan imalatlara yönelik tapuya bildirim zorunluluğu getiriliyor. Ruhsatsız yapılan ya da kaçak yapıların tespiti halinde ortaya çıkacak olan tutanağın bir kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek. Kaçak yapılarla ilgili bazı cezai müeyyideler getirilecek. Para cezalarında artırıma gidilecek. Eğer kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak ve para cezası artırılacak. Teklif ile bina yüksekliklerine kısıtlama getirilecek. Yatay mimari uygulamasında da değişikliğe gidilecek, yükseklik kısıtlanacak. Teklif ile bundan sonra hiçbir belediye imar bazlı imar değişikliğine gidemeyecek. Ancak, talep olması halinde bütün maliklerin rızası alınarak ada bazlı bir değişikliğe gidebilecek.TBMM'de salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezisi nedeniyle AK Parti grup toplantısı yapılmayacak. Muhalefet partileri ise grup toplantılarını gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA