Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza
Tunceli'de yaban keçisi ve tavşan avlayan 3 kaçak avcıya 30 bin lira para cezası verildi.
28.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:10
Tunceli'de yaban keçisi ve tavşan avlayan 3 kaçak avcıya 30 bin lira para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyü Dokuzkaya mevkisinde 3 kişinin yaban keçisi ve tavşan avladığını belirledi.
Ekiplerin suçüstü yakaladıkları kaçak avcılara toplam 30 bin lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA