Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

28.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:10

Tunceli'de yaban keçisi ve tavşan avlayan 3 kaçak avcıya 30 bin lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyü Dokuzkaya mevkisinde 3 kişinin yaban keçisi ve tavşan avladığını belirledi.

Ekiplerin suçüstü yakaladıkları kaçak avcılara toplam 30 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA