Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
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Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:02
Kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

'ın ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile ekipleri dün akşam Çakırlı Köyü kırsalında 3 kişinin kaçak olarak yaban keçisi avladığını tespit etti. Kaçak av yapan şüpheliler Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C. (32) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilere yasaklı tür avlamaktan dolayı kişi başı 20'şer bin liradan toplam 60 bin lira para cezası kesildi. Avlanan bir yaban keçisi ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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