Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza

01.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:28
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube'ye bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı denetimde, kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişiye toplam 70 bin 46 lira idari para cezası ve tazminat işlemi uygulandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube'ye bağlı av koruma ekiplerinin yaptığı denetimde, kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişiye toplam 70 bin 46 lira idari para cezası ve tazminat işlemi uygulandı. Kaçak şekilde avlanan iki yaban keçisine ise el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube'ye bağlı av koruma ekipleri, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Sarıçınar mevkisine baskın yaptı. Baskında yaban keçisi avına geldiğini fakat vuramadığını söyleyen 1 kişi yakalandı. Adı açıklanmayan kişiye milli park içerisinde, avcılık belgesi olmadan ve avlanma süreleri dışında avlanmaktan, yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesinden dolayı toplam 5 bin 512 TL idari para cezası uygulandı.

HEM PARA CEZASI HEM TAZMİNATAntalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike Şefliği Av Koruma ekiplerince yapılan rutin av koruma ve kontrol denetiminde ise Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çukuralıç mevkisinde yasa dışı avcılık yapan 3 kişi yakalandı. Kaçak avlananların vurduğu biri 12, diğeri 5 yaşında iki yaban keçisine el konuldu. Kaçak avlananlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 8 bin 980 TL idari para cezası ve 55 bin 554 TL tazminat işlemi uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

İlgili Haberler

Kaçak keklik avına 4 bin lira ceza
Kaçak keklik avına 4 bin lira ceza
Malatya'da kumar baskını: 4 kişiye 4 bin 900 TL ceza
Malatya'da kumar baskını: 4 kişiye 4 bin 900 TL ceza
Başkale'de 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
Başkale'de 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Sezen Aksu Ariana Grande İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Serdar Aziz Caner Erkin Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:28:50. #1.15#
title