Kaçak yaban keçisi avına 29 bin lira ceza
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Kaçak yaban keçisi avına 29 bin lira ceza

09.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:18
Kaçak yaban keçisi avına 29 bin lira ceza

BURDUR'un Bucak ilçesinde, av koruma ve kontrol ekiplerince kaçak olarak yaban keçisi avlayan kişi, suçüstü yakalandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, av koruma ve kontrol ekiplerince kaçak olarak yaban keçisi avlayan kişi, suçüstü yakalandı. Kaçak avcı hakkında 1884 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 29 bin 661 lira cezai işlem uygulandı.

Burdur Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, ihbar üzerine yapılan takip sonucu Bucak ilçesi Melli Devlet Avlağı Ahırlı mevkisinde yasa dışı avlanan kişiyi yakaladı. Ekipler tarafından kaçak avcının vurduğu yaban keçisine el koyuldu. Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten 1884 lira idari para cezası ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 29 bin 661 lira cezai işlem uyguladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Bölge müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.


Kaçak yaban keçisi avına 29 bin lira ceza
Kaçak yaban keçisi avına 29 bin lira ceza
Kaçak yaban keçisi avına 29 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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