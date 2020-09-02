Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza

Antalya'da yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL İdari Para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı.

Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza
02.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:03

Antalya'da yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL İdari Para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Finike DKMP Şefliği ve Kumluca Yukarı Alakır Orman İşletme Şefliği ile Altınyaka Jandarma Karakolu Ekiplerince Antalya İli Kumluca ilçesinde yasa dışı şekilde yaban keçisi avlayan bir kişi vurmuş olduğu keçi ile birlikte yakalandı.

Yasa dışı avcı tarafından vurulan yaban keçisi için vuran avcıya 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL idari para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Mfö Emrah Pınar Tartan Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Şenol Güneş Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Karar Sabah Bursa
Şu an buradasınız: Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:03:22. #1.14#
title