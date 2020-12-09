Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı
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Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı

09.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:05
Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 5 yaşındaki yaban keçisini av tüfeği ile vurup, daha sonra parçalayan şahıs, av koruma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 5 yaşındaki yaban keçisini av tüfeği ile vurup, daha sonra parçalayan şahıs, av koruma ekiplerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince yapılan rutin av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdü. Kontrol sırasında, Döşemealtı ilçesi, Akkoç Köyü sınırları içerisinde kaçak yaban keçisi avı yapan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerindeki 1 adet tam otomatik av tüfeğine ve vurduğu 5 yaşında erkek yaban keçisine ait ete el konuldu. Şahıs hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa' muhalefetten idari yaptırım uygulanarak, vurduğu yaban keçisi için tazminat işlemi uygulanacak. - ANTALYA

Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı
Kaçak yaban keçisi avı yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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