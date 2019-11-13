Kaçak villa yıkıldı

13.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:30

Bursa'nın Hasanağa Mahallesi'nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni'nin yıkım ve para cezası kararı doğrultusunda tamamen yıkıldı.

Hasanağa göleti manzaralı, Mümin Terzioğlu adına kayıtlı kaçak villa bir süredir kamuoyunda tartışma konusu olurken, Büyükşehir Belediyesi hemen inceleme başlattı. Bina ile ilgili gerekli kanuni işlemlerin yapılması için 30 Temmuz 2019'da Nilüfer Belediyesi'ne resmi yazı gönderildi. Nilüfer Belediyesi'nden 07 Ağustos 2019'da gelen cevapta ise binanın yapı kayıt belgesi bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne gelen 10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, uydu fotoğraflarından elde edilen verilere göre binanın 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespit edildiği, bunun için yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtildi. Bu arada 11 Eylül 2019'da Valilikten Büyükşehir ve Nilüfer Belediyelerine gönderilen yazıda, 15 gün içinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yıkım işleminin tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yapı kayıt belgesinin iptaline istinaden konunun gereğinin yapılması için 12 Eylül 2019'da tekrar Nilüfer Belediyesi'ne resmi yazı gönderdi. Nilüfer Belediyesi 02 Ekim 2019'da gönderdiği cevapta, yapı kayıt belgesi iptaline ilişkin kararın hukuka aykırılık gerekçesiyle açılan yürütmeyi durdurma ve iptali davası sebebiyle herhangi bir işlem uygulanamayacağı ve dava işlemi sürecinin bekleneceği bildirildi.

Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2019'da binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım 2019'a kadar mühlet verdi. Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini başlatmış ve iki gün içinde binayı çevreleyen bahçe duvarları tamamen yıkılmıştı. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde kaçak binanın yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 05 Kasım 2019 tarihli yıkım ve para cezasını içeren kararı doğrultusunda, 'Su Kaynakları Koruma Kuşağı ve Mutlak Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanı" içerisinde bulunan kaçak bina tamamen yıkıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA