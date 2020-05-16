Kaçak ve sahte ilaç operasyonu
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Kaçak ve sahte ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte olduğu belirlenen 819 bin ilaç, 85 kilogram kimyasal madde ile 630 bin kutu, kapak, şişe ve prospektüs bulundu.

Kaçak ve sahte ilaç operasyonu
16.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:58

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte olduğu belirlenen 819 bin ilaç, 85 kilogram kimyasal madde ile 630 bin kutu, kapak, şişe ve prospektüs bulundu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak olarak getirdikleri ve kendi imkanlarıyla hijyensiz ortamda ürettikleri yüklü miktarda ilacı piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki çalışmalarını sürdüren ekipler, Kadıköy ve Ataşehir'de 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, akciğer ve hormonal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile cinsel içerikli haplarında arasında bulunduğu 819 bin ilaç, 85 kilogram kimyasal madde ile 630 bin kutu, kapak, şişe, prospektüs ve sahte ilaç yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak ve sahte ilaç operasyonu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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