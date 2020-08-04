Kaçak ürünlerle birlikte yakayı ele verdiler Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, tütün ve emtia kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 6 şahıs yakalanarak gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, tütün ve emtia kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 6 şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Operasyonda yüksek miktarda kaçak güneş gözlüğü, nargile tütünü ve tütün yapım malzemesi ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, tütün mamülleri kaçakçılığı ve emtia kaçakçılığına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda 6 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, 610 adet kaçak güneş gözlüğü, 155 kilogram 70 gram nargile tütünü ve bin 472 adet nargile tütünü yapım malzemesi ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA