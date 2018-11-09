Kaçak Ürün Satıcılarına Operasyon

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 iş yerine düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timeleri, Turizm, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Havacılık Şube müdürlüklerinde Fatih'te kaçak elektronik ve turistik malzeme sattığı belirlenen 22 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken 65 bin kaçak ürünede el konuldu.