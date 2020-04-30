Kaçak üretilen maskelere el konuldu İstanbul'da kaçak üretilen 20 bin tıbbi maskeye el konuldu.

İstanbul'da kaçak üretilen 20 bin tıbbi maskeye el konuldu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda kalite standartlarının altında, tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 20 bin tıbbi maske ile maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ve dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA