Kaçak üretilen maskelere el konuldu İzmir'in Menemen ilçesinde terzi dükkanında kaçak üretilen 2 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde terzi dükkanında kaçak üretilen 2 bin 100 tıbbi maskeye el konuldu.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda terzi dükkanında izinsiz olarak cerrahi maske ürettiği belirlenen T.B'ye ait iş yerine operasyon düzenlendi.

Söz konusu mekandaki 3 dikiş makinesi, kullanıma hazır 2 bin 100 cerrahi maske, maske yapımında kullanılan 3 büyük, 9 küçük rulo şeride el konuldu.

T.D'ye kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA