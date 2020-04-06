Kaçak üretilen 9 bin 662 maske ele geçirildi
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 9 bin 662 maske ele geçirildi.
06.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:23
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 9 bin 662 maske ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak maske üretildiği belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 bin 662 tek kullanımlık maske ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA