Kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu Adana'da kaçak üretilen 40 bin 800 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak üretilen 40 bin 800 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bazı medikal ürünleri hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında kaçak üreterek haksız kazanç sağlamak isteyenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramada izinsiz üretildiği belirlenen 40 bin 800 tıbbi maske ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Kaynak: AA