Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Yerköy, Güncel

Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemelere el konuldu.

09.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:38

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesi'nde Ö.Ş'ye ait iş yerinde kaçak maske üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 bin maske, maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.

Gözaltına alınan atölye sahibi Ö.Ş. hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Berfin, Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Esra Balamir Serdar Ortaç Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:51:28. #1.15#
title