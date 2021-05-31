Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
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Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı

Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de tütün ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda kaçak ürünlerin saklandığı alanlar akıllara durgunluk getirdi.

Denizli'de tütün ürünü ve akaryakıt kaçakçılığı yapan organizasyonlara karşı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 7 ayrı operasyon düzenlendi. Kent merkezinde kaçak tütün ürünleri sattığı tespit edilen kişilere 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda klozet sifonunun içerisine gizlenmiş 3 bin 280 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, farklı noktalara gizlenmiş halde bandrolsüz ve sahte bandrollü 17 bin kaçak makaron ve sahte alkol yapımında kullanılan 360 litre etil alkol ele geçirildi.

Yine il merkezi ve Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 akaryakıt kaçakçısı gözaltına alınırken şüphelilere ait iki araçta yapılan aramalarda farklı ebatlarda 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ve aktarım düzeneği ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı
Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaçak tütünleri klozetlere sakladıkları ortaya çıktı - Haberler
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