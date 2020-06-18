Kaçak tütün ve sigara satışı yapan zanlı serbest bırakıldı
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Kaçak tütün ve sigara satışı yapan zanlı serbest bırakıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu üzerine gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan zanlı, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaçak tütün ve sigara satışı yapan zanlı serbest bırakıldı
18.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:27

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu üzerine gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılan zanlı, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu üzerine şüpheli T.K (39)'nın 17 Haziran 2020 Çarşamba günü ikameti ile iş yerinde 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca, 59 adet sahte TAPDK bandrolü, 3 adet naylon çuval, 1 adet küçük çuval içerisinde 7,5 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin adet dolu dal sigara ele geçirmiş, T.K'yı gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan T.K, serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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