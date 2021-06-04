Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Ele Geçirilerek Şüpheli Gözaltına Alınmıştır
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;Terme İlçesi Evci Mahallesinde 04. 06.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;
Terme İlçesi Evci Mahallesinde 04. 06. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde;
8800 adet makaron, 45 litre etil alkol, 6 litre sahte viski, 6 kg kaçak tütün, 50 ml beyaz plastik şişe içerisinde; 30 adet muhtelif kit, 2 adet anason yağı, 1 adet meşe aroması, 1 adet whiski boyası, 1 adet gliserin yağı, 1 adet anason, 10 ml şişe şeklinde; 21 adet muhtelif kit ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Habermetre