Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Ele Geçirilerek Şüpheli Gözaltına Alınmıştır

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;Terme İlçesi Evci Mahallesinde 04. 06.