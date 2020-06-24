Kaçak tütün satan kişiye para cezası Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaçak tütün satan kişiye 5 bin lira ceza verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kaçak tütün satan kişiye 5 bin lira ceza verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde bir bakkalda, bandrolsüz dolu makaron içinde tütün ve bandrollü sigaraların tek tek satıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, bakkalda yaptığı aramada, 63 paket içinde bin 260 bandrolsüz dolu makaron, kaçak tütün bandrolü "chesterfield" marka sigara tespit etti.

Tütünlere el konulurken, dükkan sahibine 5 bin lira ceza verildi.

Kaynak: AA