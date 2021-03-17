Kaçak tütün satan işyerine baskın yapıldı
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Kaçak tütün satan işyerine baskın yapıldı

17.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:48
Kaçak tütün satan işyerine baskın yapıldı

Eskişehir'de kaçak tütün sattığı belirlenen işyerine operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de kaçak tütün sattığı belirlenen işyerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye ilçesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.Ç. isimli şahsın yaptığı dükkanda kaçak olarak içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron satıldığı bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, bin 341 paket içi kaçak tütün doldurulmuş makaron sigara, 37 kutu halinde 7 bin 400 adet boş makaron, 23 kilogram kıyılmış kaçak tütün, satışa sunulmak üzere hazırlanmış sigaraların ambalajlandığı bin 10 adet kilitli plastik torba, 4 kilogram nargile tütünü ve 1 adet tütün doldurma makinesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan A.Ç. isimli işletme sahibi şüpheli "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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