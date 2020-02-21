Kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ele geçirildi. Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri, Manyas ilçe merkezinde ruhsatsız bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 30.670 adet bandrolsüz dolu makaron, 1.400 adet boş makaron, 25 kg açık tütün, 35 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR