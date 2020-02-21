Kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı
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Kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:15
Kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı

'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Balıkesir'in ilçesinde polisin yaptığı baskında kaçak tütün ele geçirildi. Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri, Manyas ilçe merkezinde ruhsatsız bir iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonda 30.670 adet bandrolsüz dolu makaron, 1.400 adet boş makaron, 25 kg açık tütün, 35 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.


Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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