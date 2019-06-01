Kaçak tütün operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, bir ton 675 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Bürosu ekiplerince İzmit ilçesinde ikişer iş yeri ve depo ile Gölcük ilçesinde 5 iş yeri olmak üzere 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 757 paket kaçak sigara, bir ton 300 kilogram kaçak nargile tütünü ve 375 kilogram kıyılmış tütün, 73 şişe elektronik sigara likiti, 26 elektronik sigara, 11 bin 200 içi doldurulmuş makaron ile 18 elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA