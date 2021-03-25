Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon

Gaziantep Polisi tarafından kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep Polisi tarafından kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerine kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 845 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:07:33. #1.15#
title