KAÇAK TELEFONLARI, OTOBÜS BAGAJINDAKİ PEYNİR TENEKESİNE GİZLEMİŞLER

ADANA'da, şüpheyle durdurulan yolcu otobüsünde, peynir tenekesinin içine gizlenen gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi.

ADANA'da, şüpheyle durdurulan yolcu otobüsünde, peynir tenekesinin içine gizlenen gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirildi. Polis, tenekeyi Kasım Ö.?nün, İstanbul'daki İzzet Y.?ye gönderdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında Şırnak'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, peynir tenekesi içinde straforla kaplanmış gümrük kaçağı 15 cep telefonu ele geçirdi. Ekipler, peynir tenekesini Kasım Ö.'nün, İstanbul'daki İzzet Y.'ye gönderdiğini belirledi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

38 KAÇAK TELEFON DA TAKSİDE

Ekipler, ayrıca içinde kaçak ürün bulunduğu değerlendirilen taksiyi de takibe aldı. Polis, merkez Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde durdurduğu takside yaptığı aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirdi. Sürücü Ömer Y., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı