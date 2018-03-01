Kaçak Tavuk Kesimhanesine Operasyon

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir kaçak tavuk kesimhanesinde yapılan denetimlerde, kesilmiş ve paketlenmeye hazır 640 kilogram tavuk ile kesilmek üzere olan 86 canlı tavuk ele geçirildi.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Çaybaşı Mahallesi Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde kesimhane olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan kontrollerde, kesilmek üzere 86 canlı ve paketlenmeye hazır vaziyette 640 kilogram da kesilmiş tavuk ele geçiren zabıta ekipleri, kesilmiş tavuk etleri ile 86 canlı tavuğu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Suriye uyruklu kişilerin işlettiği tespit edilen iş yerinin ev olarak kiralandığını belirleyen jandarma ekipleri, kaçak kesim yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli ile ev sahibini gözaltına aldı.

Ekipler, kaçak kesim yapılan evi ise mühürledi.