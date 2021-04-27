Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar

Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde kaçak yollardan tatlı su salyangozu avladıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde kaçak yollardan tatlı su salyangozu avladıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin aracındaki çuvallarda 50 kilo salyangoz ele geçirildi.

Mihalıççık ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri, Porsuk Çayı kenarında dolaşan bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak yollardan avlandığı tespit edilen 50 kilo tatlı su salyangozu ele geçirilirken, şüpheliler F.S. ve N.S. gözaltına alındı. Çuvallar içerisindeki yaklaşık 50 kilo tatlı su salyangozuna el konularak Mihalıççık İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. İzinsiz salyangozu avlayan F.S. ve N.S. ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 4 bin 364 lira idari para cezasına çarptırıldı.


Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar
Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaçak tatlı su salyangozu avlarken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:27:26. #1.14#

title