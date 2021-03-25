Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı
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Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda atölye olarak kullanılan bölümde 8 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 9 şarjör, 87 fişek, 3 tabanca kabzası ve bir namlusu, 7 tabanca yayı ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce, T.B. ve S.B. gözaltına alındı.

Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı
Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı
Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı
Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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