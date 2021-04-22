Kaçak sigaraya, 'kurutulmuş ekmek' demesi de yetmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak sigaraya, 'kurutulmuş ekmek' demesi de yetmedi

Kaçak sigaraya, 'kurutulmuş ekmek' demesi de yetmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünün bagajında 350 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünün bagajında 350 karton kaçak sigara ele geçirildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan otobüs şoförü, 'Kolilerin içerisinde kurutulmuş ekmek olduğunu biliyordum' deyince açılan davadan beraat etti. Ancak Yargıtay 19.Ceza Dairesi beraat kararını bozdu.

Kurtulan ilçesinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 350 karton kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Olay günü tutulan tutanakta, kolilerin içerisinde kaçak sigara olduğunu belirten şoför hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'a muhalefet" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede savunma yapan sanık otobüs şoförü, kaçak sigara bulunan koliler için, "Ben o kolilelerde kurutulmuş ekmek olduğunu biliyordum" dedi. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 19. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu.

Yargıtay kararında, "Yolcu taşımacılığı yapan otobüste alınan arama emrine istinaden yapılan aramada, aracın bagajından siyah poşetler içerisindeki kolilerden 350 karton (3 bin 500 paket) gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Sanığın tanımadığı bir şahıstan içinde kurutulmuş ekmek olduğu söylenen kolileri aldığına dayanan savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ortadadır. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaranın miktar itibarıyla ticari mahiyette olup ve kişisel kullanım sınırlarını aştığının anlaşılması karşısında sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Müsaderesine hükmedilen gümrük kaçağı sigaranın 3 bin 500 paket olduğu gözetilmeden 2 bin 700 paket olarak karara yazılması kanuna aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yargıtay, 'Tahşiyecilere kumpas' davasında kararını verdi
Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında kararını verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cansu Dere Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaçak sigaraya, 'kurutulmuş ekmek' demesi de yetmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:30:23. #1.16#

title